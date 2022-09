Formule 1

Le GP d’Italie a ravivé un douloureux souvenir pour Lewis Hamilton

Publié le 12 septembre 2022 à 16h35 par Thomas Bourseau

Ce dimanche, Lewis Hamilton a une nouvelle fois piloté sa Mercedes sur le mythique circuit de Monza. Cependant, en toute fin de ce Grand Prix d’Italie, un nouvel incident a eu lieu qui a causé l’intervention d’une Safety Car qui est allée jusqu’au bout de la course, contrairement à son utilisation à Abu Dhabi en décembre dernier pour le titre de champion du monde. Un souvenir qui est resté en travers de la gorge d’Hamilton qui a félicité la FIA pour le bon respect du règlement à Monza.

La saison 2021 de Formule 1 s’était parfaitement déroulée pour que le championnat du monde ne se décide que lors du dernier Grand Prix d’Abu Dhabi. Après un départ canon, Max Verstappen avait creusé l’écart avec Lewis Hamilton qui était miraculeusement parvenu à le réduire lors des dernières échéances de la saison pour que les pilotes Red Bull et Mercedes soient à égalité parfaite. Dès les premiers virages, Lewis Hamilton était parvenu à prendre le meilleur sur Max Verstappen et semblait lancé au volant de sa monoplace vers un huitième titre de champion du monde, ce qui n’avait été réalisé par personne dans l’histoire de la Formule 1 ni par Michael Schumacher, septuple champion du monde comme Sir Lewis Hamilton.

Le déroulé d’Abu Dhabi dans les mémoires après le nouvel épisode à Monza

Cependant, dans les derniers tours de ce Grand Prix à couper le souffle, Nicholas Latifi, pilote Williams, provoquait un accident qui a obligé la Safety Car à entrer sur la piste afin de dégager le circuit des débris de l’accident en question. De quoi permettre à Max Verstappen de refaire son retard et de changer de pneumatiques jusqu’à ce que la FIA prenne la décision de faire repartir les pilotes à la ligne de départ pour les derniers tours du Grand Prix d’Abu Dhabi que Verstappen a finalement remporté. Ce qui avait causé la colère de Toto Wolff, team principal de Mercedes, envers l’ancien directeur de course Michael Masi qui n’est plus en fonctions désormais depuis l’hiver dernier. Un incident similaire a eu lieu sur le circuit de Monza dimanche pour le Grand Prix d’Italie.

« Cela rappelle toujours des souvenirs, c’est la règle qui devrait être appliquée, n’est-ce pas ? »

En effet, lors des derniers tours du Grand Prix d’Italie dimanche, Daniel Ricciardo n’a eu d’autre choix que d’abandonner en raison de problèmes sur sa monoplace McLaren. La Safety Car a donc fait son apparition alors que la voiture de l’Australien était immobilisée sur un le bas côté de la piste. Ne pouvant pas totalement dégager la McLaren, le Grand Prix s’est terminé avec chaque voiture en file indienne derrière la Safety Car. Tout le contraire de ce qui s’était passé à Abu Dhabi en décembre dernier. De quoi rappeler de mauvais souvenirs à Lewis Hamilton. « Cela rappelle toujours des souvenirs, c’est la règle qui devrait être appliquée, n’est-ce pas ? Donc une seule fois, dans l’histoire du sport, qu’ils n’ont pas respecté la règle ». a rappelé Lewis Hamilton à Sky F1 dans des propos rapportés par F1actu.com .

Toto Wolff valide la décision de la FIA de terminer le Grand Prix d’Italie de la sorte, dans les règles