Formule 1

Après l’énorme polémique, Russell monte au créneau etavertit la FIA

Publié le 12 septembre 2022 à 22h35 par Jules Kutos-Bertin

Parti en deuxième position, George Russell a bouclé ce Grand Prix à la troisième marche du podium. Un résultat satisfaisant pour le pilote anglais vu les circonstances. Interrogé sur l’issue de cet épisode, le coéquipier de Lewis Hamilton regrette les conditions mais est conscient qu’il est impossible de prolonger la course.

Malgré toutes les pénalités qui ont été infligées, George Russell a pu démarrer le Grand Prix de Monza en deuxième position. Parti juste derrière Charles Leclerc, le pilote Mercedes a failli lui griller la priorité dès le départ. Finalement, le Monégasque s’est très bien défendu et a contraint Russell à couper la route, une petite erreur sans conséquence. Derrière, George Russell espérait se battre pour la victoire mais la Red Bull de Max Verstappen était, une fois de plus, trop forte.

« Cette Red Bull est presque imbattable »

« Nous devons être réalistes, cette Red Bull est presque imbattable. Il va falloir faire de véritables efforts pour battre cette voiture. En termes de performances, ils sont complètement en avance sur tout le monde », regrette Lewis Hamilton, le coéquipier de George Russell. Au-delà du nouveau succès de Max Verstappen, ce qui a marqué ce Grand Prix de Monza, c’est l’arrivée sous safety car. Très contestée, la FIA a fini par réagir suite à cette décision controversée. « Si tous les efforts ont été faits pour évacuer la voiture #3 rapidement et reprendre la course, la situation a évolué et les commissaires n'ont pas pu mettre la voiture au point mort et la pousser dans l'échappatoire", indique la fédération. La sécurité de l'opération d'évacuation étant notre seule priorité, et l'incident n'étant pas assez significatif pour requérir un drapeau rouge, la course s'est achevée sous le régime de la voiture de sécurité, conformément aux procédures convenues par la FIA et tous les concurrents. Le timing de la période de Safety Car pendant une course n'a pas d'impact sur cette procédure », a lâché la FIA dans un communiqué.

George Russell déçu par l’issue de la course

Un choix que regrette également George Russell, troisième de ce Grand Prix. « C’est juste la course, je pense. Ce n’est évidemment pas toujours facile lorsque une F1 s’arrête dans un endroit inconfortable. On a toujours envie de finir une course sous drapeau vert mais que pouvez-vous faire ? C’est comme ça que ça se déroule. Et je ne sais pas à quoi ressemblait la hiérarchie mais je ne pense pas que cela aurait changé le résultat, de toute façon. Ce qui est clair cependant, c’est que ces courses à un seul arrêt ne semblent pas offrir de spectacle passionnant », déplore le pilote Mercedes dans des propos relayés par Nextgen Auto .

P3. Thanks Monza. 🇮🇹 pic.twitter.com/RSTRLIOeCK — George Russell (@GeorgeRussell63) September 11, 2022

« Vous ne pouvez pas prolonger la course, nous n’avons pas l’essence pour »