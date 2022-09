Formule 1

Ferrari, Red Bull... À Monza, George Russell a été impressionné

Publié le 14 septembre 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet

Troisième du Grand Prix de Monza ce dimanche, George Russell a signé un nouveau podium pour Mercedes cette saison. Le Britannique était conscient qu’il ne pourrait très certainement rien faire face à la Red Bull de Max Verstappen. Mais le coéquipier de Lewis Hamilton s’est néanmoins montré surpris par les performances de Ferrari.

Ce dimanche au Grand Prix de Monza, Max Verstappen a signé sa cinquième victoire consécutive en s’imposant devant Charles Leclerc et George Russell malgré sa pénalité sur la grille de départ. À l’instar de la course à Spa-Francorchamps en Belgique, le Néerlandais a su remonter ses adversaires les uns après les autres. De son côté, Mercedes est encore monté sur le podium avec la troisième place de George Russell. Toutefois, le coéquipier de Lewis Hamilton a avoué avoir été surpris par le rythme de Ferrari ce dimanche.

«La plus grande surprise pour nous était le rythme de Ferrari»

« Ce n’était pas notre meilleur course de la saison, la voiture n’était pas en forme. Nous avons perdu pas mal de performance depuis les EL1 de vendredi et nous ne savons pas vraiment pourquoi. Mais je pense que la plus grande surprise pour nous était le rythme de Ferrari » a expliqué George Russell dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Nous ne pouvions pas vraiment nous battre pour cette deuxième place»