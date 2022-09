Formule 1

F1 : Après la polémique, Mercedes prend position

Publié le 13 septembre 2022 à 10h35 par La rédaction

Si Red bull a une nouvelle fois montré sa supériorité le week-end dernier à Monza, la fin de la course fait beaucoup parler. Nombreuses sont les personnes à avoir regretté la manière dont s’est terminé le Grand Prix d’Italie, derrière la voiture de sécurité. Pour Toto Wolff, les commissaires de course n’ont fait que respecter le règlement et il faut modifier ce dernier si l’on veut une issue différente.

Max Verstappen a encore fait des siennes. Le Néerlandais a enchaîné une cinquième victoire consécutive dimanche à Monza et prend un peu plus le large au classement des pilotes. Une course au titre dont semble s’être retiré depuis longtemps Mercedes. L’écurie allemande reste tout de même au contact de Ferrari au classement des constructeurs et compte 35 points de retard sur la Scuderia. Lors du Grand Prix d’Italie, George Russell a terminé sur le podium, troisième, tandis que Lewis Hamilton est parvenu à décrocher une cinquième place, après être parti de la 19e position sur la grille de départ.

F1 : Red Bull, Verstappen… Le terrible constat de Lewis Hamilton https://t.co/oac37T8vQG pic.twitter.com/fp6w2m6k3L — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

« Il y a des règles, et elles sont écrites »

Le Britannique d’ailleurs pu assister à un événement similaire à celui du Grand Prix d’Abu Dhabi en fin de saison dernière, qui avait permis à Max Verstappen d’être sacré champion du monde. Sauf que cette fois-ci, la course s’est terminée derrière la voiture de sécurité, une décision que Toto Wolff a saluée. Pour le patron de Mercedes, les commissaires n’ont fait que respecter le règlement. « C'est très clair, il y a des règles, et elles sont écrites. Et de mon point de vue, que je sois traumatisé par Abu Dhabi ou non, ces règles ont été suivies à la lettre aujourd'hui », a-t-il confié, rapporte Motorsport.com .

« Je ne pense pas que nous devions nous plaindre de ce qui s'est passé »

Toto Wolff a poursuivi : « il y avait une voiture sur la piste, il y avait des commissaires et une grue. C'est pour ça qu'ils n'ont laissé personne doubler. Et puis il n'y avait pas assez de temps pour redémarrer la course une fois que toutes les voitures ont rattrapé leur retard. Donc, si quelqu'un n'est pas satisfait du règlement, et que vous voulez avoir du grand spectacle et deux tours de course, puis le chaos, je pense que je suis absolument prêt à ça. Mais alors nous devons changer le règlement. Je ne pense pas que nous devions nous plaindre de ce qui s'est passé, car ce sont les règles. Je suis vraiment satisfait de voir qu'il y a un directeur de course et des collègues qui appliquent le règlement contre la pression des médias, la pression des fans et de tout le monde pour simplement ne pas respecter le règlement. Donc au moins Abu Dhabi, dans ce sens, a donné à la FIA une plus grande confiance dans l'application du règlement . »

« Ce qui s'est passé aujourd'hui est dans le règlement »