Formule 1

F1 : Red Bull fixe un incroyable objectif à Verstappen

Publié le 13 septembre 2022 à 16h35 par La rédaction

Le week-end dernier, Max Verstappen a obtenu sa cinquième victoire consécutive en s’imposant à Monza. Le Néerlandais, confortablement installé en tête du classement des pilotes, en est désormais à 11 succès depuis le début de la saison. D’après Helmut Marko, il pourrait aller chercher le record détenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel, fixé à 13 victoires.

Max Verstappen se rapproche de plus en plus de son deuxième titre de champion du monde. Le Néerlandais a signé sa cinquième victoire consécutive dimanche à Monza lors du Grand Prix d’Italie, en s’imposant devant Charles Leclerc et George Russell. Il compte désormais 116 points d’avance sur le Monégasque, deuxième, au classement des pilotes. Avec 13 podiums et 11 victoires, Max Verstappen peut viser un record détenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel. Les deux pilotes allemands sont les seuls à avoir remporté 13 courses en une seule saison, il n’en faut donc plus que deux au Néerlandais.

F1 : Après l’affaire Piastri, McLaren se paie Alpine https://t.co/HDQqKeg64f pic.twitter.com/3mmley11jS — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

« Peut-être même 16 ou 17 »

D’après Helmut Marko, Max Verstappen peut totalement atteindre, voir battre ce record. Le conseiller de Red Bull a d'abord regretté la décision de la FIA dimanche à Monza, avant de fixer cet objectif à son pilote. « C’est dommage que la course se soit terminée sous la voiture de sécurité. Ce n’était certainement pas la bonne décision. La voiture de sécurité s’est en plus placée devant le mauvais pilote et elle a empêché les autres pilotes de passer. Cela n’a pas d’importance du tout. Nous avions le dessus mais c’était incroyable la rapidité avec laquelle Max a pris les devants. Mais cela aurait été bien de finir normalement. Cela aurait peut-être plus tendu pour nous et un désavantage, mais nous devons faire passer le sport en premier. Tout va bien et maintenant nous avons besoin d’une victoire de plus pour le titre et une autre pour égaler le record. Peut-être que nous pouvons faire 14 victoires, j’en suis même assez sûr peut-être même 16 ou 17 », rapporte Nextgen-Auto .

« S’ils ont hué la décision de la direction de course, c’était tout à fait juste »

La victoire de Max Verstappen n’a pas vraiment plu aux spectateurs présents à Monza. Sur les terres de Ferrari, le pilote Red Bull s’est fait copieusement siffler au moment de monter sur le podium. Helmut Marko a préféré répondre avec ironie à ce sujet : « les gens se sont comportés honnêtement, si c’était pour la FIA, pas pour Max. S’ils ont hué la décision de la direction de course, c’était tout à fait juste. Je pense que la situation devrait être reconsidérée. Tout d’abord, une reprise plus rapide est essentielle, mais surtout toute la règle de laisser passer les pilotes qui ont été mis à un tour n’aide pas à gagner du temps. À quoi cela sert-il... Nous aurions pu avoir un tour incroyablement excitant - évidemment pas pour nous si vous êtes en tête à Monza, mais dépasser un Max Verstappen dans le dernier tour n’est pas facile non plus . »

À une victoire d’un nouveau titre