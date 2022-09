Formule 1

F1 : Verstappen impliqué dans un énorme scandale ?

Publié le 19 septembre 2022 à 14h35 par La rédaction

Max Verstappen survole les débats cette saison. Le pilote Red Bull est en très bonne position pour aller chercher un second titre de champion du monde consécutif. Mais si tout se passe pour le mieux sur la piste, ce ne serait pas le cas en privé. En effet, Verstappen serait au cœur d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Cette saison, tout semble sourire à Max Verstappen au volant de sa Red Bull. Largement en tête du classement des pilotes et vainqueur de son 5e Grand Prix consécutif à Monza, le Néerlandais se dirige tout droit vers la route d'un second sacre de champion du monde en Formule 1. Or, une affaire extra-sportive vient secouer cette saison quasi-parfaite. Il serait impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent.

« La prudence est de mise ici »

Eindhoven News rapporte que la maison du PDG de Lotto, sponsor de longue date de Max Verstappen, aurait été perquisitionnée dans le cadre d'une grande enquête sur du blanchiment d’argent. Le rapport indique que le blanchiment d’argent s’est produit par le biais de transactions financières, y compris la participation à des courses automobiles. Mais le clan Verstappen temporise. « La prudence est de mise ici. Nous attendons que les faits soient sur la table. Nous avons été en contact avec Jumbo et la gestion et le marketing continueront comme d’habitude. Nous avons des accords avec Jumbo, et la chaine de supermarché ne fait pas partie de l’enquête. Cela a été clairement indiqué. Soyons prudents avec toutes sortes de choses suggestives et attendons que les faits sortent » a déclaré Raymond Vermeulen, agent du pilote Red Bull, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

