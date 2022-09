Formule 1

Verstappen, Leclerc... Jeunes cracks, ils ont écrit l'histoire

Publié le 15 septembre 2022 à 12h35 par Dan Marciano

Champion du monde en titre, Max Verstappen a déjà écrit l'histoire de la Formule 1 en devenant le plus jeune vainqueur d'une course. En remportant le Grand Prix d'Espagne en 2016, le pilote néerlandais effaçait un record détenu alors pas Sebastian Vettel, celui du plus jeune vainqueur d'un Grand Prix en Formule 1.

Leader au classement général, Max Verstappen détient déjà plusieurs records de précocité en Formule 1. Le pilote néerlandais a déjà maqué l'histoire de son sport. Un an après ses débuts, le fils de Jos Verstappen devenait le plus jeune vainqueur de Grand Prix. Les débuts de Verstappen ont été marqués par sa capacité à se montrer performant très vite. Pour rappel, il avait débuté sa carrière en Formule 1, alors qu'il n'avait pas encore décroché son permis de conduire.

Verstappen, plus jeune vainqueur de Grand Prix

En 2016, Red Bull décidait d'accorder sa confiance à Max Verstappen, encore inexpérimenté. Lors du Grand Prix d'Espagne, le pilote néerlandais profitait d'un accrochage entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg pour remporter sa première victoire en Formule 1. A 18 ans, 7 mois et 15 jours, Verstappen effaçait le record détenu depuis 2008 par Sebastian Vettel.

2008, année historique pour Vettel

Au volant de sa Toro Rosso, Sebastian Vettel se montrait intraitable lors du Grand Prix d'Italie. Dans des conditions compliquées pour les favoris, le pilote allemand, qui disputait sa première saison complète en Formule 1, signait la pole position avant de se montrer irréprochable lors de la course. A 21 ans, 2 mois et 11 jours, Vettel devenait alors le plus jeune pilote à remporter un Grand Prix. Une année marqué par le couronnement d'un autre jeune pilote, Lewis Hamilton.

La promesse Leclerc

Lewis Hamilton a remporté son premier Grand Prix en 2007 à l'âge de 22 ans. Le Britannique est loin d'être le plus précoce. En 2019, Charles Leclerc devenait l'un des plus jeunes pilotes à remporter une course en Formule 1. Au Grand Prix de Belgique, le Monégasque résistait aux assauts de Lewis Hamilton pour monter sur l'a plus haute marche du podium. Quelques jours plus tard, le pilote Ferrari enchaînait avec une seconde victoire à Monza, un lieu cher à son équipe. Champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006, Fernando Alonso a également marqué l'histoire de sa discipline en remportant son premier Grand Prix à l'âge de 22 ans. C'était en 2003 en Hongrie. A une époque où Michael Schumacher dominait la concurrence.