Proche de la retraite, Lewis Hamilton envoie un énorme message

Publié le 15 septembre 2022 à 10h35 par Dan Marciano

Agé de 37 ans, Lewis Hamilton est plus proche du début que de la fin de sa carrière. Ces dernières années, le pilote britannique a pris la parole pour donner son avis sur certains sujets de société. Lors d'un long entretien accordé à la presse française, le septuple champion du monde de Formule 1 s'est exprimé sur les combats qu'il mène et a envoyé un message aux autres pilotes.

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton est une voix qui compte dans le monde du sport. Ces dernières années, le Britannique a pris position sur plusieurs sujets de société, ces dernières années, et mène de nombreux combats. Le pilote Mercedes a accordé un long entretien à Canal + et a évoqué plusieurs sujets.

« L'éducation est la clé »

« Les droits de l'Homme, ce n'est pas de la politique. Chaque être humain sur terre mérite d'être traité de manière égale. Chaque enfant doit pouvoir recevoir une bonne éducation. Certains vivent encore avec de vieilles idées sur les origines, les gênes. Donc l'éducation est la clé » a confié Lewis Hamilton, qui en a profité pour envoyer un message à la jeune génération.

« Je suis le seul pilote de couleur à avoir atteint la F1 »

« L'égalité des chances ne s'applique pas encore à tout le monde. Il y a encore tant d'obstacles pour les personnes défavorisées. Je suis le seul pilote de couleur à avoir atteint la F1. Je dois montre aux plus jeunes qu'il faut être courageux, qu'il faut s'exprimer lorsque quelque chose est injuste. Il ne faut pas avoir peur de prendre position. On peut tous faire plus. Personne n'est parfait. Tout est une question de volonté. Il faut créer un meilleur avenir pour les jeunes. Peu importe d'où vous venez ou la couleur de votre peau, vous devez avoir les mêmes opportunités » a déclaré le pilote de Formule 1.

