Formule 1

F1 : Le terrible aveu de Lewis Hamilton

Publié le 15 septembre 2022 à 02h35 par Jules Kutos-Bertin

Très loin de la lutte pour le titre de champion du monde, Lewis Hamilton vit une saison difficile. Pour autant, le pilote anglais espère toujours décrocher un huitième sacre. Et en attendant de revenir au top, Hamilton se réjouit de lutter avec d’autres monoplaces dans le peloton.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton vit une saison très difficile. Avec les changements instaurés par la FIA, Mercedes n’est pas parvenu à conserver une monoplace performante et l’écart avec Red Bull et Ferrari est encore important. Même si l’écurie menée par Toto Wolff retrouve le sourire mais surtout les podiums, il est encore difficile de l’imaginer remporter un Grand Prix d’ici la fin de saison.

« Cette Red Bull est presque imbattable »

« Nous devons être réalistes, cette Red Bull est presque imbattable. Il va falloir faire de véritables efforts pour battre cette voiture. En termes de performances, ils sont complètement en avance sur tout le monde », regrettait Lewis Hamilton après le Grand Prix de Monza. Forcé de se battre pour des places dont il n’a pas l’habitude, le pilote Mercedes ne perd pas le sourire.

Je n’avais pas fait le calcul, mais ça y est, mathématiquement, Lewis Hamilton ne peut plus être champion du monde cette saison. Ce qui n’est absolument pas une surprise, mais tout de même un événement. Depuis 2014 il avait toujours été titré ou avait perdu au dernier GP — Laurent Dupin (@LaurentDupin_f1) September 13, 2022

Lewis Hamilton heureux de se battre dans le peloton