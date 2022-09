Formule 1

Lewis Hamilton pousse pour une grande révolution

Publié le 24 septembre 2022 à 04h35 par Pierrick Levallet

Depuis 1993, la F1 n’a plus posé ses valises en Afrique. Alors que le calendrier accueillera ne nouvelle course avec Las Vegas, Stefano Domenicali travaillerait pour un retour de la discipline sur le continent africain. Une idée que Lewis Hamilton approuve totalement. D’ailleurs, le pilote de Mercedes pousserait de son côté pour rendre cela possible.

Présent sur de nombreux continents, la F1 ne dispute cependant aucun Grand Prix en Afrique. Depuis la dernière course en 1993 - sur le circuit de Kyalami en Afrique du Sud - remportée par Alain Prost, la discipline n’a plus posé ses valises sur le continent africain. Alors qu’un nouveau Grand Prix (Las Vegas) fera son arrivée la saison prochaine, Stefano Domenicali (le PDG de la F1) travaillerait sur un retour d’une course en Afrique. Une initiative qui est appuyée par Lewis Hamilton.

«Il n’y a aucune raison de ne pas retourner en Afrique»

« Un retour de la F1 en Afrique ? Nous sommes présents sur tous les continents, alors pourquoi pas ? Nous avons beaucoup de lieux et de communautés à mettre en avant là-bas, il n’y a donc aucune raison de ne pas retourner en Afrique » a annoncé le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il s’agirait aussi de l’un de mes rêves avant d’arrêter le sport automobile»