Formule 1

F1 : L'annonce d'Alpine sur l'arrivée de Gasly

Publié le 26 septembre 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Aujourd'hui chez AlphaTauri, Pierre Gasly se retrouve au coeur de toutes les rumeurs. En effet, le mystère plane toujours concernant l'identité de son écurie pour la saison 2023. Actuellement au volant d'une AlphaTauri, sous contrat avec Red Bull, Gasly est annoncé comme la priorité d'Alpine pour remplacer Fernando Alonso. Au sein de l'écurie française, on a tenu toutefois à préciser les choses à ce sujet.

Tandis que Sebastian Vettel va partir à la retraite, c'est Fernando Alonso qui va le remplacer chez Aston Martin. De quoi alors libérer une place chez Alpine en tant que coéquipier d'Esteban Ocon. Alors que l'écurie française souhaitait confier cette place à Oscar Piastri, ce dernier va rejoindre McLaren. La mystère plane donc encore et toujours concernant l'identité du futur deuxième pilote Alpine. Un nom revient toutefois avec insistance, celui de Pierre Gasly. Aujourd'hui chez AlphaTauri, le Français est annoncé comme l'option numéro 1, ce qui pourrait alors donner lieu à un duo 100% tricolore avec Ocon et Gasly.

F1 : Proche de la catastrophe, Hamilton calme le jeu https://t.co/sFahgT5a6g pic.twitter.com/8JV4HCHRGs — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

« La nationalité du pilote importe peu de nos jours »

Verra-t-on alors Pierre Gasly rejoindre Alpine pour la saison 2023 de Formule 1 ? Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Laurent Rossi, patron de l'écurie française, a fait une grande déclaration à ce sujet. « Alpine n’a pas nécessairement besoin d’un autre pilote français pour accompagner Esteban Ocon l’année prochaine. Cela pourrait être sympa une fois nos objectifs atteints. Mais la nationalité du pilote importe peu de nos jours. En Espagne, nous vendons relativement peu de voitures. Nous avons pris Fernando parce qu’il est l’un des meilleurs pilotes du monde », a-t-il assuré, jetant donc un froid sur un possible duo Esteban Ocon-Pierre Gasly.

Encore 6 choix pour Alpine