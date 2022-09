Formule 1

F1 : Au coeur des rumeurs, Gasly lâche une annonce

Publié le 23 septembre 2022 à 16h35 par Thibault Morlain

Où pilotera Pierre Gasly la saison prochaine ? Telle est la question qui anime actuellement la Formule 1. En effet, le Français fait l'objet de nombreuses rumeurs, lui qui est partagé entre AlphaTauri, son écurie actuelle, et Alpine, où il pourrait remplacer Fernando Alonso. Alors que le feuilleton n'en finit plus de durer, Gasly a fait certaines annonces.

En ce qui concerne la grille de départ de la saison 2023 de Formule 1, il y a encore certaines incertitudes. Un baquet est toujours vacant chez Alpine, suite au départ de Fernando Alonso. Qui sera le coéquipier d'Esteban Ocon ? De nombreux circulent pour rejoindre l'écurie française, mais une piste n'a cessé de prendre de l'ampleur au fil des semaines : Pierre Gasly. Sous contrat avec Red Bull, le Français pilote aujourd'hui pour AlphaTauri. S'il est prévu qu'il y continue pour 2023, son avenir pourrait plutôt s'écrire du côté de chez Alpine.

« Pour le moment, c'est hors de mon contrôle »

L'avenir de Pierre Gasly est donc sur toutes les lèvres en Formule 1. AlphaTauri ? Alpine ? Rapporté par Sky Sports , le Français s'est confié sur ce sujet brulant. « Pour le moment, c'est hors de mon contrôle. AlphaTauri m'a donné ma première victoire en F1 et ma première chance en Formule 1. Cela ne signifie pas que je vais y rester toute ma vie parce que mes ambitions en Formule 1 sont de me battre à l'avant de la grille et c'est ce que je veux », a tout d'abord expliqué Gasly.

« Nous verrons si je fais une autre année là-bas »