F1 : Coup de tonnerre dans le paddock, Gasly pourrait tout perdre

Publié le 19 septembre 2022 à 12h20 par La rédaction

Prise au dépourvu après l'annonce surprise du départ de Fernando Alonso chez Aston Martin, Alpine lui cherche activement un remplaçant. Après le fiasco du dossier Oscar Piastri, c'est Pierre Gasly qui tiendrait la corde pour devenir le coéquipier d'Esteban Ocon. Or, Alpine va tester plusieurs pilotes avant de prendre sa décision...

Et si Pierre Gasly venait à tout perdre ? Sur les tablettes de l'écurie Alpine qui cherche un successeur à Fernando Alonso, le pilote AlphaTauri pourrait se faire doubler à la dernière minute. Le deal entre Gasly et Alpine tarde à se finaliser car son écurie actuelle ne lui a pas trouvé de remplaçant. Autre facteur important, Pierre Gasly pourrait y retrouver Esteban Ocon mais les relations entre les deux hommes ne sont plus si bonnes que durant leur enfance et cela pourrait rapidement créer des tensions au sein d'Alpine. De plus, l'écurie dirigée par Laurent Rossi a prévu de tester plusieurs pilotes sur le tracé du Grand Prix de Hongrie.

A venue which means a lot to @PierreGASLY ❤️The Frenchman will never forget his first race win at Monza 🇮🇹#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/11hgyKXy7y — Formula 1 (@F1) September 6, 2022

Alpine a privatisé le Hungaroring

Alpine a annoncé que le nom du remplaçant de Fernando Alonso serait connu d'ici le Grand Prix de Singapour, prochaine manche du championnat du monde qui se disputera le 2 octobre prochain. Et à moins de deux semaines de l'échéance, la décision n'a toujours pas été prise. Alpine a donc prévu de privatiser le Hungaroring, circuit où la monoplace française est très performante, afin de tester différents candidats à la succession d'Alonso. En ce sens, le média The Race a annoncé que Nyck de Vries serait de la partie tout comme Jack Doohan, 4e du Championnat de Formule 2. AutoHebdo rapporte de son côté que Nico Hulkenberg devrait également se joindre aux deux pilotes énoncés. Enfin, Motorsport table sur la présence de Colton Herta, actuellement en IndyCar, non pas pour prendre la place de Gasly chez Alpine mais bien chez AlphaTauri !

Nouvelles précisions sur le deal Gasly-Alpine

Malgré les phases de tests organisés par Alpine, L'Equipe murmure que le dossier serait en bonne voie. En effet, d'après leurs informations, Nyck de Vries aurait été aperçu avec Helmut Marko, responsable des jeunes pilotes chez Red Bull Racing, à Graz en Autriche. Cette annonce n'est pas anodine car le pilote Néerlandais devrait tout simplement récupérer le baquet de Pierre Gasly chez AlphaTauri. Une fois que de Vries aura signé, l'écurie italienne laissera le Français négocier avec Alpine.

Esteban Ocon attend Gasly