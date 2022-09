Formule 1

F1 : Gasly chez Alpine, c'est imminent ?

Publié le 17 septembre 2022 à 10h35 par La rédaction

A la recherche d'un remplaçant à Fernando Alonso, l'écurie Alpine a jeté son dévolu sur Pierre Gasly. Alors que l'affaire s'annonçait compliquée en raison de plusieurs obstacles sportifs comme trouver un successeur à Gasly chez AlphaTauri, mais aussi de problèmes extra-sportifs du fait de la mauvaise relation qu'il entretient avec Esteban Ocon, elle serait finalement en bonne voie.

C'est la rumeur qui secoue le paddock dernièrement. Alors que Fernando Alonso a annoncé son départ d'Alpine pour rejoindre Aston Martin et y récupérer le baquet de Sebastian Vettel, Alpine se démène pour lui trouver un remplaçant. Oscar Piastri avait été annoncé par l'écurie française avant que ce dernier démente cette information et signe avec McLaren. Pierre Gasly faisait donc office de favori pour devenir le nouveau coéquipier d'Esteban Ocon et la tendance semble se confirmer.

F1 : Hamilton, Leclerc... Mercedes envoie un énorme avertissement à Ferrari https://t.co/beA3u9LS1H pic.twitter.com/OOnn2AZLu7 — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

Gasly chez Alpine, ça chauffe

Un obstacle de taille se dressait sur la route de Pierre Gasly vers Alpine. En effet, AlphaTauri tardait à lui trouver un remplaçant. Colton Herta était ciblé mais lassé par la longueur des négociations, il a décidé de poursuivre sa carrière en IndyCar. Ce vendredi, Helmut Marko, responsable des jeunes pilotes chez Red Bull Racing, a confirmé chercher un successeur à Pierre Gasly lors d'un entretien accordé à Motorsport-Total : « Oui, je lui cherche un remplaçant. » D'après les informations de L'Equipe , c'est Nyck de Vries qui devrait s'engager avec AlphaTauri dans les prochains jours. Le pilote néerlandais a été aperçu avec Helmut Marko à Graz en Autriche. L'officialisation de Pierre Gasly chez Alpine serait elle aussi imminente toujours d'après L'Equipe .

Ocon prêt à accueillir Gasly