Formule 1

F1 : L'aveu d'Esteban Ocon sur ses tensions avec Pierre Gasly

Publié le 15 septembre 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

En quête d’un successeur à Fernando Alonso, Alpine a placé le nom de Pierre Gasly sur sa liste. Toutefois, le pilote d’AlphaTauri ne s’entend pas vraiment avec Esteban Ocon. Une association entre les deux pourrait alors donner lieu à quelques frictions en cours de saison. Toutefois, le coureur d’Alpine assure qu’il maintiendra une attitude professionnelle.

Avec le départ de Fernando Alonso vers Aston Martin et la volte-face d’Oscar Piastri qui a rejoint McLaren, Alpine est toujours à la recherche d’un coéquipier pour Esteban Ocon. L’écurie française a déjà quelques noms en tête comme celui de Pierre Gasly. Le pilote de 26 ans pourrait bien quitter AlphaTauri à l’issue de la saison, et Alpine ne serait pas contre le récupérer. Toutefois, les relations entre lui et Esteban Ocon ne sont pas vraiment bonnes. Une association entre les deux pourrait donc être explosive.

F1 : Alpine reçoit un incroyable coup de main pour Gasly https://t.co/9gP1ia95yU pic.twitter.com/AipVV9ANRM — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

«J'aurai une attitude correcte vis-à-vis de l'équipe»

Malgré tout, Esteban Ocon assure dans un entretien accordé à Motorsport.com qu’il restera avant tout professionnel : « Est-ce que je peux cohabiter avec Gasly ? Il y a du respect, nous sommes des coureurs professionnels, peu importe qui sera à mes côtés la saison prochaine, j'aurai une attitude correcte vis-à-vis de l'équipe. » Esteban Ocon est prêt à mettre les frictions de côté pour le bien d’Alpine, dans le but d’obtenir de bons résultats la saison prochaine.

Des conditions devront être remplies pour l'arrivée de Gasly

Mais avant tout, quelques conditions devront être remplies pour permettre à Pierre Gasly de rejoindre Alpine. Red Bull voudrait d’abord s’assurer la venue de Colton Herta, qui évolue en IndyCar, chez AlphaTauri avant de laisser partir le Français. Si l’Américain ne vient pas, Pierre Gasly restera dans son écurie actuelle. De son côté, Alpine devrait également tester d’autres pilotes. L’équipe française a invité Nyck de Vries, Jack Doohan et Nico Hulkenberg à conduire sa monoplace sur l'Hungaroring de Hongrie. L’avenir de Pierre Gasly n’est donc pas encore totalement dessiné.