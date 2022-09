Formule 1

F1 : Hamilton, McLaren... Les pratiques étonnantes d'Alonso

Publié le 18 septembre 2022 à 14h35 par La rédaction

Fernando Alonso quittera Alpine à l'issue de la saison pour rejoindre Aston Martin. Le pilote espagnol est également passé chez McLaren en 2007. Alors coéquipier de Lewis Hamilton, Alonso aurait soudoyé plusieurs mécaniciens de l'écurie britannique afin que le garage le préfère. Une méthode surprenante sur laquelle revient son ancien mécanicien chez McLaren.

Dernièrement, Fernando Alonso fait beaucoup parler de lui. En effet, il a décidé de quitter Alpine pour signer chez Aston Martin à la fin de la saison. De plus, son accrochage à Spa avec Lewis Hamilton a alimenté les discussions autour de sa relation avec le Britannique. Lorsqu'ils étaient coéquipiers, l'entente n'était pas au beau fixe. Le mécanicien de l'époque révèle les pratiques douteuses du pilote espagnol afin qu'il ait les faveurs du garage.

Fernando Alonso and Lewis Hamilton Spa, 28th of August 2022 pic.twitter.com/Dx1KXaE6wJ — F1 Pics That Go Hard (@f1_hardpics) August 29, 2022

« L’une des tactiques de Fernando est d’essayer de faire venir toute l’équipe de son côté du garage »

L’ancien mécanicien de McLaren F1, Marc Priestley, a affirmé que Fernando Alonso avait déjà distribué des enveloppes pleines d’argent afin de soudoyer le garage de l'écurie. « L’une des tactiques de Fernando est d’essayer de faire venir toute l’équipe de son côté du garage. Il essaie de prendre le contrôle. Il y a eu un moment en 2007 où Fernando s’est présenté à une course, je suis arrivé et le manager de Fernando, son coach, distribue de petites enveloppes remplies d’argent à tous ceux qui n’étaient pas sur la voiture de Lewis. Donc, son équipe et l’équipe de soutien - je dirigeais l’équipe dédiée au mulet donc destiné aux 2 pilotes - nous avons tous reçu ces petites enveloppes brunes et je me souviens avoir ouvert l’enveloppe et il y avait environ 1 500 € ou quelque chose comme ça. ’était tellement louche, tout d’abord, vous venez de recevoir une enveloppe sans écriture et je dis ’merci beaucoup, qu’est-ce que c’est ?’ et le manager s’éloigne dans rien dire. Il vous reste ce truc dans les mains, vous l’ouvrez et c’est littéralement rempli de cash » a-t-il raconté dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« C’était un petit aperçu des deux états d’esprit différents »