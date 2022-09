Formule 1

F1 : L'énorme frustration de Carlos Sainz Jr

Publié le 17 septembre 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'il réalise la meilleure saison de sa carrière en Formule 1 avec comme point d'orgue sa première victoire dans la catégorie reine lors du Grand Prix de Grand-Bretagne, Carlos Sainz Jr regrette son début de saison compliqué. Il trouve que la monoplace Ferrari ne correspond pas avec son style de pilotage bien qu'elle soit très performante.

Carlos Sainz Jr est présent aux avant-postes d'une bonne partie des Grands Prix cette saison. Le pilote espagnol a pris le contrôle de sa monoplace Ferrari après un début de saison compliqué qui lui a coûté des points précieux dans la lutte pour le titre de champion du monde. Or, il est sûr de lui et se positionne déjà pour l'issue de la saison prochaine.

« Je trouve ça incroyablement frustrant »

Le pilote Ferrari est contrarié de ses performances au vu de la puissance de sa monoplace. « C’est plutôt contrariant. Je trouve ça incroyablement frustrant, surtout en sachant à quel point je suis bon et à quel point j’ai été bon ces dernières années en Formule 1, de voir que la première année où j’ai une voiture pour gagner, c’est une voiture que je trouve très difficile à piloter pour mon style. Mais la progression a été énorme au cours de la saison et j’ai réussi à trouver un bien meilleur niveau. Mais alors que mes espoirs de championnat commençaient à remonter, j’ai eu cet abandon en Autriche qui a complètement cassé la tendance positive. Depuis, il y a eu la pénalité en France, la course difficile en Hongrie, le podium à Spa, mais même si j’ai été beaucoup plus compétitif depuis le Canada et Silverstone, il a toujours été difficile d’obtenir une petite série de bons résultats » constate Carlos Sainz Jr dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Il semble que l’équipe ait franchi un cap »

Néanmoins, Carlos Sainz Jr vante le travail de Ferrari cette saison. « Ce qui me rend le plus heureux, c’est qu’il semble que l’équipe ait franchi un cap en termes de performance brute pure, et cette année, nous avons eu une excellente voiture. Nous avons eu de belles opportunités de gagner des courses. L’équipe est de nouveau compétitive et je sais que si je me mets au niveau que je peux avoir, ce qui a été récemment beaucoup plus proche, alors il y aura beaucoup d’opportunités à l’avenir » admet le coéquipier de Charles Leclerc.

