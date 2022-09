Formule 1

F1 : À Singapour, Alonso va battre un incroyable record

Publié le 29 septembre 2022 à 12h35 par La rédaction

Après trois semaines de pause, la Formule 1 fait son retour ce week-end à Singapour. Là-bas, Fernando Alonso effectuera son 351e départ lors d’un Grand Prix et établira un nouveau record. Il passera devant Kimi Räikkönen et deviendra ainsi le pilote le plus capé de l’histoire de la Formule 1.

La Formule 1 est de retour. Trois semaines après le Grand Prix d’Italie à Monza, les 20 pilotes s’affronteront sur le circuit de Marina Bay, lors du GP de Singapour. À cette occasion, Fernando Alonso effectuera son 351e départ et dépassera ainsi le record établi par Kimi Räikkönen (350). Une marque qui prouve la longévité de l’Espagnol âgé de 41 ans, qui a fait son retour il y a près de deux ans, après des passages en IndyCar et en WEC.

Alonso dépasse Räikkönen

Fernando Alonso avait débuté sa carrière en 2001 avec Minardi, mais c’est chez Renault qu’il remportera sa première course, lors du Grand Prix de Hongrie en 2003. L’Espagnol est également passé par McLaren et Ferrari, pour au final 32 victoires et 22 pole position. Les places se font rares et précieuses en Formule 1. Sur les 771 pilotes qui ont participé à un GP, ils sont seulement six à avoir atteint les 300 courses disputées. À 37 ans, Lewis Hamilton est récemment parvenu à ce nombre avec plus de succès que Fernando Alonso, puisqu’il est sorti victorieux à 103 reprises, un record inégalé.

Barrichello, l’exception

Parmi les pilotes ayant participé à au moins 300 Grand Prix, on retrouve également Jenson Button (306), mais aussi Michael Schumacher (306) et donc Kimi Räikkönen (350). Ces derniers ont tous été sacrés champions du monde au moins une fois dans leur carrière. La seule exception est Rubens Barrichello (322), après 18 ans passés en Formule 1, le Brésilien a obtenu 11 victoires. Reste désormais à savoir si quelqu’un pourra battre le record établi par Fernando Alonso, d’autant plus que ce dernier n’est pas encore près d’arrêter.

« J'atteindrai les 400, c'est sûr »