Formule 1

F1 : Fernando Alonso veut exploser un incroyable record

Publié le 23 septembre 2022 à 06h35 par Pierrick Levallet

Pilote le plus vieux sur la grille de départ en F1 cette saison, Fernando Alonso affiche une longévité incroyable dans le sport automobile. À 41 ans, l’Espagnol va également décrocher un record très prochainement, qui était détenu par Kimi Räikkönen. D’ailleurs, le pilote d’Alpine entend bien fixer la barre assez haut avec cet accomplissement.

À 41 ans, Fernando Alonso est le plus vieux pilote sur la grille de départ. Très expérimenté grâce à ses nombreuses années dans le sport automobile, l’Espagnol arrive toujours à être compétitif au volant de son Alpine. Le pilote sera d'ailleurs encore présent la saison prochaine puisqu'il évoluera sous les couleurs d'Aston Martin. Avec sa grande longévité en F1, Fernando Alonso va inévitablement décrocher un énorme record.

F1 : Hamilton, McLaren... Les pratiques étonnantes d'Alonso https://t.co/YJzTSVuv4B pic.twitter.com/3sDHarGfR4 — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Un record co-détenu avec Kimi Räikkönen

Actuellement, Fernando Alonso est le co-détenteur du record du nombre de départs en F1. Le pilote de 41 ans a participé à 350 Grands Prix au cours de sa carrière, autant que Kimi Räikkönen, qui a pris sa retraite en fin de saison dernière. Fernando Alonso va donc être le seul recordman le 2 octobre prochain, à Singapour, sauf indisponibilité soudaine. Mais l’Espagnol entend bien fixer la barre très haut.

«J'atteindrai les 400, c'est sûr»