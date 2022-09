Formule 1

F1 : Norris, Ricciardo… Les confidences de Piastri

Publié le 28 septembre 2022 à 00h35 par Thibault Morlain

Grand espoir du sport automobile, Oscar Piastri fera ses grands débuts en Formule 1 en 2023. En effet, au terme d’un incroyable feuilleton, l’Australien s’est engagé avec McLaren. Il va ainsi y remplacer Daniel Ricciardo et faire équipe avec Lando Norris. En attendant de faire ses premiers pas au sein de sa nouvelle écurie, Piastri s’est confié sur l’Australien et le Britannique.

Destiné à être le successeur de Fernando Alonso chez Alpine, Oscar Piastri a finalement fait faux bond à l’écurie française. Pourtant officialisé pour être le coéquipier d’Esteban Ocon en 2023, l’Australien a rejoint McLaren au terme d’un incroyable imbroglio. Piastri va ainsi faire la paire avec Lando Norris, remplaçant à cette occasion son compatriote australien, Daniel Ricciardo.

« J’ai hâte d’apprendre à le connaitre personnellement et professionnellement »

A 21 ans, Oscar Piastri va donc faire ses grands débuts en Formule 1. Et dans des propos rapportés par NextGen Auto , l’Australien s’est confié sur son futur coéquipier, Lando Norris. « Je ne connais pas très bien Lando, nous n’avons discuté qu’à quelques reprises. Mais j’ai hâte d’apprendre à le connaitre personnellement et professionnellement. Je pense que nos carrières chez les jeunes ont été assez similaires et en F1, il a prouvé être un pilote très compétent. J’aurai certainement de nombreuses choses à apprendre sur ma route et je pense qu’il sera une très bonne personne pour cela », a expliqué Piastri.

« C’était super de la part de Daniel d’entrer en contact »