Formule 1

Hamilton impliqué dans une polémique, Il pousse un coup de gueule

Publié le 2 octobre 2022 à 04h35 par Pierrick Levallet

Troisième des qualifications ce samedi à Singapour, Lewis Hamilton a peut-être déclenché une polémique surprenante. Le pilote de Mercedes a en effet été aperçu avec ses bijoux sous son casque. Le Britannique a alors tenté d’éteindre le feu en se justifiant. Lewis Hamilton a même poussé un coup de gueule concernant ce sujet absurde à ses yeux.

Alors qu’il a décroché la troisième place aux qualifications ce samedi à Singapour, Lewis Hamilton pourrait faire l’objet d’une polémique totalement inattendue. Sous son casque, le Britannique a été aperçu avec ses bijoux, notamment son piercing au nez. Or, le règlement de la FIA interdit ces accessoires afin de préserver l’intégrité des pilotes. Lewis Hamilton pourrait ainsi encourir une sanction conséquente.

F1 : Les vérités de Lewis Hamilton sur son année catastrophique https://t.co/QcXYuOQM1v pic.twitter.com/aCIRkg9W0q — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Hamilton remet ses bijoux, polémique à venir ?

Dans des propos rapportés par NextGen-Auto , le pilote de Mercedes a alors tenté d’expliquer pourquoi il avait remis ses bijoux : « Je n’essaie pas de faire une déclaration en le remettant. En gros, j’ai eu mes bijoux et mon piercing au nez pendant des années. Et évidemment, nous avons eu toute cette agitation au début de l’année, à l’époque, c’était comme soudé, donc ça ne s’est pas enlevé comme ça. Les deux dernières semaines, ça a commencé à guérir. Et les médecins ont demandé à ce que je le garde. C’est tout ce que j’ai dit aux commissaires avant les qualifications. Ils m’ont donné à l’époque, pour de nombreuses courses, une dérogation jusqu’à ce que je trouve une solution. Je suis allé le faire retirer, j’ai essayé de trouver une solution, je l’ai enlevé. Mais depuis ça ne cesse de s’infecter à cause de cela. Je continuais juste avec cette infection. Et j’ai eu une ampoule de sang et de pus. C’était dégoûtant. J’avais juste assez mal au nez. »

Hamilton évite la sanction, Mercedes passe à la caisse