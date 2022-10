Formule 1

F1 - GP de Singapour : Leclerc affiche ses grands regrets

Publié le 3 octobre 2022 à 10h35 par Arnaud De Kanel

Deuxième du Grand Prix de Singapour derrière Sergio Perez, Charles Leclerc a de quoi être frustré. En raison du déluge qui s'est abattu sur la piste avant le départ, les dépassements étaient quasi-impossibles au vu de la dangerosité qu'ils représentaient. Le Monégasque ne se cache pas, il ne voulait prendre aucun risque.

Charles Leclerc a connu une nouvelle déception ce week-end. Le pilote Ferrari a terminé deuxième pour la seconde fois consécutive après le succès de Sergio Perez. Après la course, le dauphin de Max Verstappen a admis être très déçu de ce résultat mais il ne pouvait pas espérer mieux en raison des conditions climatiques.

« La frustration est là »

Une nouvelle fois deuxième du Grand Prix de Singapour comme en 2019, Charles Leclerc nourrit des regrets. « La même frustration qu'en 2019 ? Non, non, chaque course finit avec un sentiment différent. Mais la frustration est là, évidemment. Je veux dire, le rythme était vraiment bon. Malheureusement, nous avons eu un mauvais départ et à partir de ce moment-là, nous étions un peu du mauvais pied. J’ai essayé de mettre beaucoup de pression sur Checo. Mais oui, vous surchauffez les pneus assez rapidement, et puis vous reculez un peu. Donc c’était très difficile de rester toujours dans la boîte de vitesse de Checo » a-t-il constaté dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

« Je ne pouvais pas vraiment aller dans la zone de freinage »