Formule 1

Encore battu, Charles Leclerc dresse un terrible constat

Publié le 3 octobre 2022 à 00h35 par Jules Kutos-Bertin

De nouveau en pole position ce dimanche, Charles Leclerc n’aura pas tenu sa première place. Devancé par Sergio Perez dès le départ, le pilote Ferrari n’a rien pu faire face au Mexicain, victorieux à Singapour. Après la course, le Monégasque a dressé un constat clair avec quelques regrets suite à son départ.

Les semaines se suivent et se ressemblent un peu pour Charles Leclerc et Ferrari. Après un début de saison canon, le Monégasque a longtemps espéré se mêler à la lutte pour le titre de champion du monde avec Max Verstappen. Mais très rapidement, les nombreuses erreurs de stratégie de Ferrari l’ont obligé à revoir ses ambitions à la baisse. Ce dimanche, Charles Leclerc a même dû céder sa deuxième place à Sergio Perez, vainqueur à Singapour.

Leclerc battu par Perez

Pourtant, c’était bel et bien Charles Leclerc qui avait pris la pôle position. Mais dès le départ, le pilote Ferrari s’est fait surprendre par le Mexicain et derrière, il n’a jamais semblé être en mesure de le dépasser. Résultat, c’est un nouveau week-end sans victoire pour Charles Leclerc, qui enchaîne les déceptions. Même si Max Verstappen n’est toujours pas champion du monde, Leclerc n’a plus aucune chance vu l’écart considérable avec le Néerlandais.

Arghhh, bad start and then pushing flat out till the end but never really had the chance to get the position back. See you in Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/mzv555ms6w — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) October 2, 2022

« Le mauvais départ nous a mis en retrait »