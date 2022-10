Formule 1

Agacé, Lewis Hamilton réagit froidement après son nouveau fiasco

Alors qu’il a failli obtenir la pole position, Lewis Hamilton a fini ce week-end à Singapour à une décevante 9ème place. Gêné par la pluie et ses pneus, le pilote Mercedes a raté sa course, en témoigne son dépassement manqué où il a terminé dans le mur. Après la course, le septuple champion du monde n’a pas caché sa frustration.

Passé tout proche de sa première pole position de la saison, Lewis Hamilton avait tout de même de grandes ambitions pour ce Grand Prix de Singapour. Troisième sur la grille, le pilote Mercedes a rapidement perdu du terrain sur ses concurrents. Si l’on a un temps pensé que Lewis Hamilton allait faire son retour dans les premières places, le septuple champion du monde n’aura jamais réussi à revenir à l’avant. Entre une stratégie qu’il n’a fait que critiquer et la pluie de Singapour, Lewis Hamilton aura vécu une après-midi difficile.

Résultat, le pilote anglais n’a pas pu faire mieux qu’une décevante 9ème place. Une prestation frustrante pour Lewis Hamilton qui ressemble à sa saison. S’il espère toujours remporter une course d’ici la fin de cet exercice, Hamilton devra s’y prendre différemment, en témoigne son dépassement manqué qui l’a emmené dans le mur et lui a endommagé son aileron avant. Derrière, Hamilton n’a pas réussi à refaire son retard.

To say it’s been a weekend of highs and lows is an understatement. Thank you always to the team for their hard work and for keeping the momentum going. Thank you to all the fans too. We’ll keep our heads down, keep fighting, and come back stronger in Japan. pic.twitter.com/ZQfHQM3eso