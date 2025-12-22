«Des moments très durs», il se lâche sur son cauchemar à l’OM !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à l’OM lors du dernier mercato estival, Facundo Medina n’a pas encore pu réellement montrer l’étendue de son talent. Le défenseur central n’a pas été épargné par les blessures et il a fait son retour ce dimanche en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse. L’Argentin s’est confié sur sa convalescence et cela a été très dur pour lui.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a mis le paquet pour se renforcer en défense centrale. Le club phocéen a fait venir CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Si certains ont déjà trouvé leur place, ce n’est pas encore le cas pour l’international argentin.

Medina est souvent blessé depuis son arrivée à l’OM Le début de l’aventure de Facundo Medina à l’OM ne ressemble en rien à un long fleuve tranquille. Le défenseur central a dû faire face déjà à deux blessures à la cheville, qui lui ont fait louper pas moins de 16 matchs. Toutefois, ce dimanche, l’Argentin a fait son retour à la compétition en remplaçant Angel Gomes à la 62ème minute, lors de la victoire en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse (6-0).