«Des moments très durs», il se lâche sur son cauchemar à l’OM !

Depuis son arrivée à l’OM lors du dernier mercato estival, Facundo Medina n’a pas encore pu réellement montrer l’étendue de son talent. Le défenseur central n’a pas été épargné par les blessures et il a fait son retour ce dimanche en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse. L’Argentin s’est confié sur sa convalescence et cela a été très dur pour lui.
Lors du dernier mercato estival, l’OM a mis le paquet pour se renforcer en défense centrale. Le club phocéen a fait venir CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Si certains ont déjà trouvé leur place, ce n’est pas encore le cas pour l’international argentin.
Medina est souvent blessé depuis son arrivée à l’OM
Le début de l’aventure de Facundo Medina à l’OM ne ressemble en rien à un long fleuve tranquille. Le défenseur central a dû faire face déjà à deux blessures à la cheville, qui lui ont fait louper pas moins de 16 matchs. Toutefois, ce dimanche, l’Argentin a fait son retour à la compétition en remplaçant Angel Gomes à la 62ème minute, lors de la victoire en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse (6-0).
« J’ai passé des moments très durs »
Lors de sa convalescence, Facundo Medina a été suivi par les équipes de beIN SPORTS pour un reportage. Le défenseur de l’OM s’est confié sur ces moments très durs à vivre. « J’essaie de rester patient, j’ai passé des moments très durs mais avec le sourire, la bonne ambiance… Ce n’est pas parce que je me réveille mal que je dois le faire subir aux autres. Tous les jours, c’est une bataille interminable (…) Je dors seul avec mon chien, donc c’est moi seul qui dois me motiver à travailler dès 6h du matin. » Les supporters marseillais espèrent que l’ancien Lensois va enfin laisser ses problèmes physiques de côté et pouvoir ainsi montrer toute sa hargne sur le terrain.