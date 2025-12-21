OM : Medhi Benatia vend la mèche pour les prochains transferts !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un bon début de saison, l'OM va finir l'année 2025 à la 3ème place de Ligue 1. Le club de la cité phocéenne va pouvoir se concentrer sur le mercato hivernal et visiblement les dirigeants n'ont pas prévu de rester calmes. D'après Mohamed Bouhafsi, des opérations sont déjà en cours...

Habitué à être très actif sur le mercato ces dernières années, l'OM aurait déjà des idées pour le prochain mercato hivernal. Le club est bien placé en Ligue des champions pour continuer la phase finale et il y aura peut-être des renforts qui auront une place importante à jouer.

Medhi Benatia déjà sur le coup sur le mercato de l'OM D'après les informations de Mohamed Bouhafsi, l'OM a déjà des plans en cours en vue du mercato hivernal. Le club de la cité phocéenne pourrait accueillir de nouvelles recrues prochainement. « Des trucs que je sais sur le mercato qui arrive ? J’ai commencé à discuter avec Medhi Benatia. Il m’a donné quelques chemins à aller travailler. Je pense que je vais aller travailler ces chemins donnés par Medhi Benatia pour déterminer si c’est possible d’avoir quelques informations pour les donner aux supporters de l’OM avant le mercato d’hiver » assure-t-il pour BeFootball.