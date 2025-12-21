PSG : Il réalise son rêve grâce à Ousmane Dembélé !

Alexis Brunet

Samedi soir, Ousmane Dembélé a terminé son année 2025 en beauté en inscrivant un but sur penalty lors de la large victoire du PSG face à Fontenay en Coupe de France (4-0). À cette occasion, l’attaquant parisien a fait vivre un rêve à Noah Renou, gardien de l’équipe de N3, qui n’aurait jamais pu imaginer disputer un face à face avec le dernier Ballon d’or.

Pour son dernier match de l’année samedi soir, le PSG n’a pas tremblé. Opposés au club de Vendée Fontenay Foot (N3), les Parisiens se sont imposés 4-0. Le club de la capitale a ouvert le score par Désiré Doué, avant qu’Ousmane Dembélé trouve également la faille sur penalty et que Gonçalo Ramos parachève la victoire du champion de France en inscrivant un doublé.

Le gardien de Fontenay raconte son face à face avec Dembélé Ce dimanche, sur RMC, Noah Renou, le gardien de Fontenay, est revenu sur le penalty d’Ousmane Dembélé. Le portier estime qu’il aurait pu détourner la frappe du joueur du PSG et le match aurait alors peut-être pu prendre une autre tournure. « Je n’avais pas du tout étudié, mais je savais qu’il allait changer. Je savais qu’il en avait raté un cette semaine ? Oui, j’avais vu qu’il avait fermé son pied mercredi. Dans sa course d’élan, ça se voyait qu’il allait ouvrir. Il le tire bien, avec la bonne puissance, fort au sol. C’est dommage parce que je le touche, ça aurait été vraiment exceptionnel si j’avais pu le sortir. Qui sait, le match aurait pu se dérouler d’une autre manière. »