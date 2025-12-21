Grande première au PSG, c’est la catastrophe !

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG a disputé son dernier match de l’année face à Fontenay en Coupe de France. Les Parisiens se sont imposés 4-0, mais ils ont également perdu deux joueurs sur blessure. Quentin Ndjantou a été obligé de laisser sa place à la pause, alors que le jeune David Boly qui fêtait sa première titularisation chez les professionnels est sorti en pleurs dès la 29ème minute.

Le PSG finit l’année en beauté. Samedi soir, le club de la capitale se rendait à La Beaujoire pour y affronter le Vendée Fontenay Foot en Coupe de France et il n’a pas fait dans la dentelle. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 4-0 face à l’équipe de N3 grâce à des réalisations de Désiré Doué et Ousmane Dembélé ainsi qu’un doublé de Gonçalo Ramos.

Deux nouvelles blessures Malheureusement, lors de cette rencontre face à Fontenay, deux joueurs du PSG se sont blessés. Dès la 29ème minute, David Boly a été contraint de quitter la pelouse et d’être remplacé par Joao Neves. Le latéral droit est sorti en pleurs, lui qui fêtait sa première apparition avec les professionnels. Également touché, Quentin Ndjantou n’est pas revenu du vestiaire et il a cédé sa place à Mathis Jangéal.