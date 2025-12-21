Transfert : Le Paris FC après le PSG, l'énorme coup tenté sur le mercato !

Alexis Brunet

Cet hiver, le Paris FC devrait se montrer actif lors du mercato. Le club parisien est notamment à la recherche d’un buteur afin de remonter au classement et de s’éloigner de la zone de relégation. Les dirigeants du PFC commencent donc à activer certaines pistes et l’une d’entre elles mène à Moise Kean, l’ancien attaquant du PSG.

Il y a quelques mois, le Paris FC avait mis le paquet sur le mercato afin que son retour dans l’élite française se passe correctement. Malgré plus de 50M€ dépensés, le club de la capitale est loin d’être serein. En effet, à mi-saison, le PFC se classe 14ème de Ligue 1, à seulement quatre points de la zone de relégation.

Le Paris FC pense à Moise Kean Une situation un peu inconfortable, qui va forcer le Paris FC à se renforcer encore lors du mercato hivernal. Les Parisiens sont notamment à la recherche d’un buteur et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Moise Kean serait l’une des pistes. Le PFC aura des moyens financiers à faire valoir, mais cela sera toutefois très compliqué de faire venir le joueur de la Fiorentina, sachant que son équipe est actuellement dernière de Serie A avec seulement six points.