Formule 1

F1 : Mercedes se lâche sur la relation Hamilton-Russell

Publié le 5 octobre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Malgré les difficultés rencontrées cette saison, Mercedes a tout de même des motifs de satisfaction. Notamment les performances de George Russell, qui pour sa première année au sein de l’écurie a réussi à rapporter des points précieux. En concurrence avec Lewis Hamilton, Toto Wolff a livré les dessous de la relation entre les deux pilotes.

À la lutte avec Red Bull pour le titre la saison dernière, la donne est différente cette année pour Mercedes. Troisième au classement constructeur, l’écurie allemande compte 66 points de retard sur le deuxième, Ferrari. Mercedes a pu compter sur un très bon George Russell, qui confirme les espoirs placés en lui pour ses débuts. Quatrième du classement des pilotes, il devance son coéquipier, Lewis Hamilton, et compte 33 longueurs d’avance sur ce dernier. Pour autant, la relation entre les deux hommes se passe très bien.

F1 : Lewis Hamilton réclame une révolution, il interpelle la FIA https://t.co/9Jz4HNBZnO pic.twitter.com/UVrl3gnddm — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

« Ils collaborent parfaitement »

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Toto Wolff s’est exprimé au sujet de ses deux pilotes. « Ils ont une très bonne relation en dehors, ils collaborent parfaitement. Mais ils doivent trouver leur relation sur la piste également parce qu’ils n’ont pas eu de course serrée entre eux encore. Quand nous retrouverons une F1 capable de gagner, ce sera probablement une autre histoire ! », a-t-il déclaré.

Le « respect » de Russell envers Hamilton