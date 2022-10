Formule 1

F1 : Hamilton, Verstappen... Dans le dur, Mercedes lance un énorme avertissement à Red Bull

Publié le 4 octobre 2022 à 22h35

Pierrick Levallet

Cette saison, Mercedes a connu une très mauvaise transition avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. L’écurie allemande et Lewis Hamilton se sont très rapidement retrouvés écartés de la course au titre. Cependant, une nouvelle rivalité avec Red Bull et Max Verstappen pourrait avoir lieu dès 2023 comme l’annonce Toto Wolff.

Après avoir livré une grande rivalité face à Max Verstappen en 2021, Lewis Hamilton a vu les performances de sa voiture considérablement diminuer. Mercedes n’a pas connu une bonne transition avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. De ce fait, le Britannique a très vite été écarté de la course au titre. Après une saison 2022 mitigée, Mercedes commence déjà à préparer 2023. Et Toto Wolff pense avoir mis le doigt sur quelque chose.

F1 : Lewis Hamilton lâche une bombe sur son avenir, Mercedes confirme https://t.co/idpjUqC2A6 pic.twitter.com/L2I3JTzaQU — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

«Je pense que nous avons découvert la raison de notre manque de performance»

« Pour comprendre l’origine de votre manque de performance, vous devez éplucher chaque couche une par une. Sommes-nous vraiment au courant de toutes les questions et de leurs réponses ? Non. Mais je pense que nous avons découvert la raison de notre manque de performance » a affirmé le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir»