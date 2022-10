Formule 1

F1 : Le dénouement est imminent pour l’avenir de Gasly

Publié le 4 octobre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne reste plus que cinq courses à disputer cette saison, l’avenir de Pierre Gasly est toujours au cœur des débats. Le pilote français est annoncé depuis plusieurs semaines du côté d’Alpine, afin de succéder à Fernando Alonso. À en croire Helmut Marko, ce dossier pourrait arriver à son terme très bientôt, avant le Grand Prix du Japon qui aura lieu le week-end prochain.

Dans quelle équipe sera Pierre Gasly la saison prochaine ? C’est une des questions qui anime la Formule 1 ces dernières semaines. Alors que Fernando Alonso a d’ores et déjà annoncé qu’il quitterait Alpine pour Aston Martin, l’écurie française cherche son remplaçant, qui évoluera aux côtés d’Esteban Ocon. La piste menant à Pierre Gasly semble être la plus sérieuse, d’autant plus qu’AlphaTauri tiendrait son successeur.

AlphaTauri a trouvé son remplaçant

En effet, Canal+ révélait il y a quelques jours que Nyck de Vries était pressenti pour rejoindre l’écurie italienne la saison prochaine. « Nyck est une des possibilités pour le remplacer si nous trouvons un accord », avait alors réagit Helmut Marko. D’après le responsable de la filière des jeunes pilotes chez Red Bull, ce dossier pourrait même arriver à son terme très bientôt

« Nous espérons avoir une situation claire d’ici le week-end prochain »