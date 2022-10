Formule 1

F1 : Max Verstappen, ses plus beaux coups de gueule

Publié le 4 octobre 2022 à 12h35

La rédaction

Alors que Red Bull fait actuellement l’objet d’une enquête pour avoir dépassé le plafond budgétaire imposé par la FIA, Max Verstappen n’a pas hésité à sortir du silence, demandant aux autres écuries de « la fermer ». Le Néerlandais n’a pas sa langue dans sa poche et ce n’est pas la première fois qu’il est auteur d’une sortie fracassante. L’occasion de faire un retour sur ses plus gros coups de gueule.

« Il faut la fermer . » Max Verstappen n’y est pas allé par quatre chemins, au moment d’évoquer la récente polémique autour de Red Bull. L’écurie autrichienne est soupçonnée d’avoir dépassé le plafond budgétaire imposé par la FIA la saison dernière. Son pilote néerlandais est donc sorti du silence, regrettant que « d’autres équipes ont commencé à en parler alors qu’elles n’avaient aucune information. Je trouve ça un peu bête. Mais bon ça vient d’Angleterre donc je ne suis pas surpris. Gardez juste votre bouche fermée . » Mais ce n’est pas la première fois que Max Verstappen se fait remarquer pour son attitude ou ses sorties médiatique

Son altercation avec Esteban Ocon

Déjà en 2018, lors du Grand Prix du Brésil. Alors qu’il menait la course, il a été victime d’un tête-à-queue avec Esteban Ocon, qui comptait un tour de retard. Hors de lui, le Néerlandais était donc allé s’expliquer avec le Français, le poussant à plusieurs reprises, après avoir lâché un « quel idiot » à la radio et un doigt d’honneur en sa direction. Il avait d’ailleurs écopé de deux jours de « service public », une sorte de travail d’intérêt général. Cette même année, son comportement en piste a souvent été la cible de critiques. Avant le GP du Canada, il avait ainsi déclaré « j’en ai vraiment marre de tous ces commentaires sur moi (...) Je ne changerai jamais, parce que c’est justement cette manière de piloter qui m’a permis d’arriver où je suis . »

There was contact on the track, and a bit off it too 😡 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/OajZ1UM4lL — Formula 1 (@F1) November 11, 2018

Le coup de gueule contre Mercedes

La saison dernière, alors à la lutte avec Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde, les deux hommes avaient provoqué un accident dès le premier tour à Silverstone. Max Verstappen avait été contraint d’abandonner, tandis que le Britannique avait finalement remporté la course. Sur Twitter , le pilote Red Bull avait regretté des « célébrations d’après course, alors que j’étais encore à l’hôpital » qui pour lui « relèvent d’un comportement irrespectueux et antisporti f. » Par la suite, il s’était également agacé des « s tupides questions » à propos de cet accident : « je trouve ça ridicule », avait-il ajouté.

Verstappen s’attaque à la FIA