Formule 1

F1 : Plus aucun doute pour l'avenir de Pierre Gasly

Publié le 30 septembre 2022 à 18h35 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines maintenant, l'avenir de Pierre Gasly fait l'objet de toutes les rumeurs. En effet, actuellement chez AlphaTauri, le Français est annoncé comme la priorité d'Alpine pour remplacer Fernando Alonso. Mais encore faut-il que l'écurie italienne trouve un remplaçant à Gasly. Cela pourrait bien être chose faite. Il n'y aurait alors plus aucun obstacle pour Pierre Gasly...

Il y a quelques jours, Pierre Gasly faisait une grande annonce pour la saison prochaine. L'avenir du Français est au coeur des incertitudes. La grille de Formule 1 connaîtra en effet quelques changements en 2023. Et après l’annonce du départ de Fernando Alonso, Alpine cherche toujours un remplaçant et Pierre Gasly serait la priorité de l’écurie française. L’actuel pilote d’AlphaTauri serait en effet l’option numéro 1 pour devenir le futur coéquipier d’Esteban Ocon. Du côté de l'écurie italienne, on aurait déjà prévu le coup en trouvant le remplaçant de Gasly.

🚨 Selon @CanalplusF1, Nyck de Vries a signé chez AlphaTauri ! ✍️Désormais, plus rien n'empêche la signature de Pierre Gasly chez Alpine 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/Z5FMa85YoK — Off Track (@OffTrack_FR) September 30, 2022

De Vries en direction d’Alpha Tauri

En effet, à en croire les informations de Canal+ F1 , Nyck de Vries devrait signer pour AlphaTauri. Interrogé à Singapour, le dirigeant de Red Bull, Helmut Marko, s’est exprimé, dans des propos relayés par MotorSport , sur son intérêt pour le pilote néerlandais. « Nyck est une des possibilités pour le remplacer si nous trouvons un accord. »

Gasly pourrait rejoindre Alpine

Avec la possible arrivée de Nyck de Vries du côté d’Alpha Tauri, Pierre Gasly pourrait donc quitter l’écurie italienne. Et selon les dires d'Helmut Marko, une décision sera prochainement prise concernant l’avenir du pilote français. D'ici le Grand Prix de Suzuka, on devrait être fixé.

Helmut Marko says that until Suzuka there will be a decision regarding Pierre Gasly / Alpha Tauri. So very soon 😄 — tami. (@Vetteleclerc) September 30, 2022

Marko ne ferme pas la porte à un départ de Gasly