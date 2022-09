Formule 1

F1 : Les vérités de Lewis Hamilton sur son année catastrophique

Publié le 29 septembre 2022 à 06h35 par Thibault Morlain

Après son échec en 2021 face à Max Verstappen, Lewis Hamilton est revenu en 2022 avec le même objectif : remporter son huitième titre de champion du monde. Le fait est que sa Mercedes n’est pas au niveau de Red Bull ou Ferrari et le Britannique ne peut pas se battre pour les victoires en Grand Prix. Actuellement, Hamilton a d’ailleurs 0 victoire au compteur. Pas de quoi toutefois le perturber si cela devait rester ainsi…

Ce week-end, les pilotes de Formule 1 ont rendez-vous à Singapour. Après cela, il y aura encore 5 courses à Suzuka, Austin, Mexique, Interlagos et Abu Dhabi. Les occasions vont donc se réduire pour ceux qui veulent remporter leur premier Grand Prix en 2022. Cela vaut notamment pour Lewis Hamilton. Fait rare, le Britannique est toujours à 0 succès cette saison. Pourtant, depuis 2007, le pilote Mercedes a toujours au moins remporté un Grand Prix. Cette saison, Hamilton avait pourtant de grandes ambitions, lui qui rêve toujours de remporter son huitième titre de champion du monde. Il en est toutefois très loin. En effet, Mercedes a mal digéré le changement de réglementation et l’écurie menée par Toto Wolff affiche des performances bien loin des Red Bull et des Ferrari.

« Ce n’est pas la fin du monde »

Lewis Hamilton arrivera-t-il donc à remporter un Grand Prix cette saison ? Tel sera l’un des enjeux de la fin de cet exercice 2022. Les regards vont ainsi se braquer sur le pilote Mercedes et forcément, la pression va augmenter. Pour autant, avec 0 victoire au compteur, Hamilton ne s’affole pas plus que cela. Dans des propos rapportés par Ouest France, Lewis Hamilton a annoncé : « Il reste six courses, donc six opportunités de victoire. Mais si nous n’y arrivons pas, ce n’est pas la fin du monde. On reviendra au top ».

« Cette année a été enrichissante pour tout le monde »