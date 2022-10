Formule 1

F1 : Lewis Hamilton réclame une révolution, il interpelle la FIA

Publié le 5 octobre 2022 à 06h35

Pierrick Levallet

Afin d’améliorer la compétitivité en F1 cette saison, la FIA avait décidé d’instaurer une nouvelle réglementation visant à rapprocher les monoplaces sur la piste. Sauf que certaines écuries ont tout de même réussi à creuser un écart considérable avec les autres équipes. De ce fait, Lewis Hamilton estime que l’objectif n’a pas été atteint et appelle la FIA à du changement.

Après avoir vu le championnat être globalement dominé par les mêmes écuries, la FIA souhaitait apporter un vent de fraîcheur dans son règlement. Pour cette saison 2022, c’est donc une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur. Cette dernière devait permettre aux pilotes d’être plus proches les uns des autres afin d’obtenir une compétitivité plus accrue sur les pistes. Mais malgré tout, certaines écuries - comme Red Bull ou Ferrari - s’en sont bien sorties et ont creusé un écart considérable avec les autres équipes.

Hamilton veut du changement dans le règlement

De ce fait, Lewis Hamilton n’a pas semblé convaincu par ce changement opéré cette année. « Un règlement pour réduire l’écart dans le peloton ? Ouais, les règlements sont censés faire ça, mais les objectifs n’ont pas été atteints et on peut donc dire que ça a échoué de ce point de vue » a-t-il avoué dans des propos rapportés par NextGen-Auto . Malgré tout, le pilote de Mercedes invite la FIA à apporter de nouveaux changements afin d’essayer de réaliser l’objectif de départ : « Mais lorsque vous échouez une fois, vous essayez à nouveau et échouerez encore mais il faut continuer à essayer. J’espère donc que de nouveaux changements seront amenés et que cela permettra de rapprocher les équipes et d’améliorer la qualité des courses. »

«Red Bull s’en est bien sorti cette année»