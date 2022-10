Formule 1

F1 : Leclerc, stratégie... Ferrari sait comment contrer Verstappen

Publié le 3 octobre 2022 à 18h35

Arnaud De Kanel

Encore battue par Red Bull avec Sergio Perez, la Scuderia Ferrari a appris de ce Grand Prix. A 5 Grand Prix de la fin, le patron de l'écurie italienne Mattia Binotto ne perd pas espoir et entend bien renoué avec la victoire prochainement. Pour cela il peut compter sur l'analyse de ses pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Red Bull a triomphé pour la sixième fois consécutive ce week-end lors du Grand Prix de Singapour. Quand Max Verstappen n'est pas au rendez-vous, Sergio Perez fait le travail. Ferrari doit donc se contenter des miettes et de frustrantes places sur le podium. L'objectif de la Scuderia est désormais de retrouver le chemin du succès avant la fin de la saison. Mattia Binotto pourra transmettre les ressentis expert de Carlos Sainz et Charles Leclerc à ses équipes afin de préparer au mieux la saison prochaine.

F1 - GP de Singapour : Leclerc affiche ses grands regrets https://t.co/bDbO1MrsuT pic.twitter.com/7J4H7tAvz2 — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

«Nous sommes déçus du résultat de la course d'aujourd'hui»

« Nous sommes déçus du résultat de la course d'aujourd'hui, ça fait un bon moment que nous courons après une victoire et nous sommes passés tout près. Dans l'ensemble, c'était un week-end difficile à gérer mais la voiture a bien fonctionné sur le sec comme sur le mouillé. [L'équipe] a montré qu'elle avait surmonté les difficultés de Spa et de Zandvoort et nous avons été en mesure de revenir sur la bonne voie en matière de performance, ce qui est de bon augure pour les courses à veni r » prévenait Binotto après le Grand Prix.

«C'est un pas dans la bonne direction»

Charles Leclerc a tiré les leçons de cette saison et veut encore s'améliorer pour être paré en 2023. « Je veux me servir des dernières courses [de la saison] pour que nous nous améliorions en particulier sur l'exécution de la course, je sens que des progrès ont été faits ce week-end. Nous devons en faire d'autres. C'est un pas dans la bonne direction, je suis heureux sur ce point mais bien sûr frustré par cette deuxième place » constatait-il.

«Nous apprenons de chaque situation»