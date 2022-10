Formule 1

Lewis Hamilton lâche une bombe sur son avenir, Mercedes confirme

Publié le 3 octobre 2022 à 22h35

Bernard Colas

Alors que Lewis Hamilton est en grande difficulté cette saison avec Mercedes, son avenir fait beaucoup parler, le Britannique fêtant ses 38 ans en janvier prochain. Pour autant, le septuple champion du monde n’a visiblement pas l’intention de prendre sa retraite dans un avenir proche comme l’a certifié Toto Wolff, patron de Mercedes.

Tout proche du titre la saison dernière, Lewis Hamilton doit aujourd’hui se contenter du minimum avec Mercedes. Le Britannique est largement distancé par Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) au classement général, lui qui pointe à la sixième position. Forcément, l’avenir de la star de Mercedes fait l'objet de rumeurs alors qu’il fêtera ses 38 ans en janvier prochain, mais à en croire le principal intéressé, l’heure de la retraite n’est pas arrivé pour lui. « Pour ma part, je me sens en meilleure santé que je ne l'ai jamais été, car je me concentre beaucoup sur cet aspect, je me sens en forme. J'aime ce que je fais et je n'ai pas l'intention d'arrêter de sitôt », a-t-il récemment indiqué. Et l’heure d’un départ de Mercedes n’est pas non plus d’actualité.

« Il y a une semaine, il m’a dit : ’J’ai encore cinq ans devant moi, comment vois-tu les choses '’ »

À en croire Toto Wolff, Mercedes devrait encore pouvoir compter sur Lewis Hamilton pendant plusieurs années. « Je suis sûr qu’à un moment donné, nous prendrons le temps de nous assoir pour discuter du futur , a assuré le patron de Mercedes, relayé par Nextgen-Auto. L’avantage est que nous parlons beaucoup étant donné que nous vivons proches l’un de l’autre à Monaco. Il y a une semaine, il m’a dit : "J’ai encore cinq ans devant moi, comment vois-tu les choses" Nous avons grandi ensemble au fil du temps. Nous sommes totalement transparents l’un avec l’autre. Lewis sera le premier à dire : ’Je ne veux plus faire ça’, parce qu’il n’aura plus le même temps de réaction, ou bien parce qu’il aura perdu son intérêt et qu’une nouvelle génération poussera de plus en plus fort. Je ne doute donc pas du fait que lorsque nous signerons une prolongation de contrat, ce qui va se produire, nous resterons très ouverts dans nos discussions et au sujet de ce que l’avenir réserve. »

« Lewis peut, grâce à sa concentration très forte sur la Formule 1, aller loin »