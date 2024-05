PSG : Mbappé plombé par un ordre du Qatar ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a déjà annoncé le verdict ce vendredi. L'international français a révélé qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison. Le capitaine de l'équipe de France avait déjà informé les dirigeants parisiens de sa décision en février dernier. De ce fait, Nasser Al-Khelaïfi aurait donné un ordre à Luis Enrique pour se venger de la star d 25 ans.

Le feuilleton Kylian Mbappé touche à sa fin. Ce vendredi, le champion du monde 2018 a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il allait quitter le PSG à l’issue de la saison. Le capitaine de l’équipe de France avait déjà annoncé son départ à la direction parisienne en février dernier, aux alentours du choc contre la Real Sociedad en Ligue des champions.

Al-Khelaïfi voulait se venger de Mbappé

Comme le rapporte AS , Nasser Al-Khelaïfi aurait alors tenté de mettre la pression à Kylian Mbappé. Le président du PSG aurait notamment ordonné de ne plus faire jouer la star de 25 ans. Luis Enrique se serait alors exécuté seulement en Ligue 1 en réduisant drastiquement son temps de jeu. Cela a fini par plomber Kylian Mbappé, qui ne semblait être plus que l’ombre de lui-même ces derniers temps.

Quel avenir pour Mbappé après le PSG ?

Si son départ du PSG est désormais acté, Kylian Mbappé doit maintenant révéler sa prochaine destination. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’il disposait de trois offres sur la table. Mais le Real Madrid semble être le club le mieux placé pour obtenir la signature du natif de Bondy. Affaire à suivre...