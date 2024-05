Mbappé - PSG : Un clash à l’origine du divorce ?

Pierrick Levallet

C'est officiel, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG à l'issue de la saison. L'international français a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il n'allait pas prolonger dans la capitale. D'ailleurs, la star de 25 ans vivrait une fin d'aventure délicate chez les Rouge-et-Bleu. Les relations avec Nasser Al-Khelaïfi seraient devenues glaciales à cause d'un clash en interne.

Kylian Mbappé vit officiellement ses dernières semaines en tant que joueur du PSG. Le champion du monde 2018 a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il allait quitter les Rouge-et-Bleu le 30 juin prochain, une fois son contrat expiré. D’ailleurs, il y aurait une véritable fracture entre le natif de Bondy et le PSG, qui aurait fini par provoquer son départ.

Les polémiques ont fini par agacer le PSG

À en croire les informations d’ AS , les multiplies polémiques dont Kylian Mbappé a été à l’origine ont fini par briser la relation entre le joueur et Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG n’aurait notamment pas apprécié le penaltygate avec Neymar ou encore le fameux #PivotGang sur les réseaux sociaux. Un clash aurait fini par éclater entre le dirigeant qatarien et Kylian Mbappé.

Les rapports entre Mbappé et Al-Khelaïfi sont glaciaux

Depuis, les rapports sont glaciaux entre les deux parties comme l’explique le média espagnol. La star de 25 ans a même évité Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi avant le match contre le Borussia Dortmund, preuve que le capitaine de l’équipe de France et la direction parisienne ne s’entendent plus.