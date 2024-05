Mercato : Après Mbappé, une star du PSG annonce son départ !

Alexis Brunet

À l'issue de la saison, Kylian Mbappé va quitter le PSG. L'attaquant a annoncé la nouvelle dernièrement à travers une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Mais le champion du monde ne sera pas la seule star à quitter le club de la capitale cet été. En effet, Keylor Navas va lui aussi faire ses valises dans les prochaines semaines.

Vendredi soir, Kylian Mbappé a annoncé officiellement ce qui était déjà connu de tous. Par le biais d'une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le champion du monde a déclaré qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison. Ce dimanche, une autre star du vestiaire parisien a décidé de faire de même.

Keylor Navas va quitter le PSG

Tout comme Kylian Mbappé, Keylor Navas va quitter le PSG à l'issue de la saison. Le gardien de but a annoncé la nouvelle sur Instagram. « Chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse. Dieu merci, j’ai toujours ressenti leur affection et leurs encouragements. Ce fut un honneur de défendre cet écusson dans ce stade incroyable. Il me reste encore des objectifs à atteindre, mais je ne voulais pas manquer l’occasion de dire au revoir à ce qui fut ma maison. »

Mercato - PSG : Un gros feuilleton est totalement relancé ! https://t.co/3b950PSRb2 pic.twitter.com/xpwmoTmGpf — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Navas était devenu numéro deux au PSG

Keylor Navas était arrivé en 2019 au PSG, en provenance du Real Madrid. Le Costaricien avait permis d'apporter un peu de stabilité dans un secteur qui en manquait grandement à Paris. Mais malgré de très bonnes performances, le portier avait progressivement laissé sa place de numéro un à Gianluigi Donnarumma, qui avait rejoint Paris en 2021.