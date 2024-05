Mercato : Le mystère persiste pour le plan B de l'OM

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un successeur à Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a fait de Paulo Fonseca sa priorité absolue comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com début avril. Mais face à la complexité du dossier, le président de l'OM a activé des plans B, mais l'un d'entre-eux reste toujours aussi mystérieux.

La mission de Jean-Louis Gasset touche à sa fin. Eliminé en demi finale de l'Europa League, l'OM peut désormais se tourner vers la saison prochaine étant donné qu'il n'y a presque plus rien à jouer en Ligue 1. Et qui dit nouvelle saison dit forcément nouvel entraineur dans l'OM version Pablo Longoria. Le président du club phocéen veut amener de la stabilité cet été et il compte signer le prochain coach pour une durée de trois ans selon La Provence . Pour l'heure, la piste Paulo Fonseca est la plus explorée.

Fonseca priorité de l'OM

Vendredi, la presse italienne a même annoncé un accord entre les deux parties. Une information démentie par le principal intéressé ce samedi en conférence de presse. « Ce qui est sorti hier, ce n’est pas vrai. Je ne sais pas qui a parlé, mais ce n’est pas vrai. Je n’ai pas d’accord avec un autre club. Je suis totalement concentré sur nos deux derniers matchs. Je déciderai après ces deux matchs. Aujourd’hui, je ne veux pas parler de tout ça. Je veux penser à Nantes et à Nice. En ce moment, tout est possible, tout », a lâché Paulo Fonseca. Mais alors, sur qui pourrait se rabattre l'OM ? Le mystère continue de planer...

Un plan B mystérieux