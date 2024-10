Mercato - OM : Voilà la réponse de Griezmann !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les propos de Dimitri Payet au sujet de l’amour d’Antoine Griezmann pour l’OM ont fait beaucoup de bruit ces dernières heures, déclenchant le fantasme de voir un jour l’ancien attaquant de l’équipe de France débarquer au Vélodrome. Pourtant, il y a quelques mois, Griezmann avait lâche une indication très claire à ce sujet.

Dans un entretien accordé à France Bleu mercredi, Dimitri Payet a évoqué un souci récurrent pour l’OM qu’il a pu constater au cours de sa carrière en Europe : « Souvent, que ce soit dans ma carrière ou même en sélection. Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille. Car c’est Marseille et ils sont dans des clubs, on va dire, plus huppés, mais qui rêveraient jouer dans ce Vélodrome. Et qui ont kiffé ça », indique l’ancien numéro 10 de l’OM. Et il a cité un exemple précis qui a rapidement enflammé la toile.

« Griezmann a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM »

Selon Payet, Antoine Griezmann faisait partie des joueurs fortement attirés par la perspective d’un transfert à l’OM : « La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou. Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux ». Mais faut-il pour autant imaginer Griezmann signer à l’OM en 2026, date de la fin de son contrat avec l’Atlético de Madrid ?

La réponse est déjà tombée pour l’OM

En mai dernier, alors qu’il était interrogé en conférence de presse en plein rassemblement avec l’équipe de France, Griezmann avait clairement indiqué que l’Atlético serait son dernier club en Europe : « Il y a eu des offres et des appels, mais j’ai été clair. Je veux rester à l’Atlético. J’ai fait beaucoup d’efforts pour revenir et être accepté. Je suis bien là-bas, pour moi c’est une fierté d’y être. Je veux que ce soit mon dernier club en Europe ». Une annonce qui écarte donc la possibilité d’une signature à l’OM après son départ des Colchoneros…