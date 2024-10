Pogba à l’OM : Coup de main d’une légende du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Évoqué avec insistance du côté de l’OM où Patrice Evra tente de le placer, Paul Pogba est pour l’instant sous contrat avec la Juventus Turin. Mais l’entraineur Thiago Motta, ancien joueur emblématique du PSG, ne semble clairement pas compter sur lui en Italie, ce qui pourrait donc indirectement aider l’OM à concrétiser le dossier.

Paul Pogba à l’OM, faut-il vraiment y croire ? Son ancien coéquipier Patrice Evra a indiqué avoir contacté Medhi Benatia pour évoquer cette piste avec le conseiller sportif du club phocéen. En attendant, alors qu’il pourra retrouver les terrains en mars après sa suspension pour dopage, Pogba reste sous contrat jusqu’en 2026 avec la Juventus Turin. Mais le coach Thiago Motta ne semble pas du tout compter sur lui, ce qui pourrait faire les affaires de l’OM.

« C’est lui l’entraîneur »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, Paul Pogba répond à une déclaration de Motta qui a fait polémique : « Motta qui parle de moi au passé disant que j’étais un grand joueur ? C'est sûr que ça fait mal. Cela veut dire que je suis fini, que je ne suis plus un footballeur, que j'ai arrêté ma carrière. Je ne crois pas qu'il l'ait pensé comme ça. C'est lui l'entraîneur de la Juventus aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, de discuter en tête-à-tête avec lui », assure Pogba, qui compte bien avoir une discussion avec l’ancienne légende du PSG pour être fixé sur son sort à la Juventus.

« Je veux redevenir joueur de foot »

« Si je vais le faire ? Pourquoi pas ? Si c'est possible, oui. Mais je suis encore suspendu et il y a des choses légales que je peux faire, d'autres que je ne peux pas faire. Après, je pense qu'on parlera. Quoi qu'il se passe, je suis un joueur de la Juve. Je ne pense pas à ce qu'il a dit. Je continue mes entraînements et je veux redevenir joueur de foot ». En clair, Motta pourrait précipiter le départ de Pogba cet hiver, et peut-être donner indirectement un joli coup de main à l’OM.