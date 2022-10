Formule 1

F1 : Après Hamilton, Leclerc et Russell lancent un avertissement à Red Bull

Publié le 7 octobre 2022 à 00h35

Arthur Montagne

Jusqu'à lundi, date à laquelle la FIA rendra public les bilans comptables des écuries de F1, le sujet du dépassement des plafonds budgétaires risque de faire parler. Et pour cause, Red Bull est accusé d'avoir dépassé les limites. Et si cela venait à se confirmer, George Russell et Charles Leclerc réclament des sanctions exemplaires.

C'est le sujet dont tout le monde parle dans le paddock de F1. Et à Suzuka, le sujet prend de l'ampleur. En effet, Red Bull est accusé d'avoir dépassé le plafond budgétaire instauré par la FIA, ce qui pourrait engendrer des sanctions très importantes. C'est en tout cas ce qu'espère Lewis Hamilton. « J’espère juste que, je crois que Mohammed Ben Sulayem et la FIA feront ce qui est juste avec ce qu’ils découvrent. C’est en cela que nous devons avoir foi », assurait le septuple champion du monde qui pourrait être directement concerné puisque les sanctions pourraient impacter le résultat de la saison dernière. Et George Russell est sur la même longueur d'onde que son coéquipier.

Formule 1 : Une retraite imminente ? La réponse de Lewis Hamilton https://t.co/ePD3zBfwq7 pic.twitter.com/ulKjnzrudU — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

«On pourrait s’attendre à ce que le montant qui a été dépassé soit le montant qui sera retiré du budget»

« Il n’est pas de mon devoir de plonger dans ces détails et je vais juste attendre de voir quels sont les résultats lundi. Mais je sais juste d’après notre expérience au sein de Mercedes, à quel point il est difficile de rester dans ce plafond budgétaire. Nous pourrions apporter plus de performance si nous avions plus d’argent à dépenser, c’est aussi simple que cela. Je fais confiance à Mohammed (Ben Sulayem) et à la FIA pour infliger une sanction appropriée à quiconque sera reconnu coupable des accusations portées contre lui. Cela devrait être assez simple et on pourrait s’attendre à ce que le montant qui a été dépassé soit le montant qui sera retiré du budget de l’année prochaine, et probablement », assure le pilote Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

«Si nous avions plus à dépenser, nous irions plus vite sur la piste»