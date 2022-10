Formule 1

F1 : Hamilton accuse, Red Bull a triché pour le titre de Verstappen

Publié le 6 octobre 2022 à 20h35

Arthur Montagne

Depuis quelques jours, Red Bull est dans l'œil du cyclone puisque des rumeurs révèles que l'écurie autrichienne aurait dépassé le plafond budgétaire imposé par la FIA. Si cela se confirme, des sanctions exemplaires pourraient être prises. D'ailleurs, Lewis Hamilton s'étonne d'avoir vu Red Bull apporter de nombreuses nouveautés en fin de saison dernière, tout en préparant sa monoplace pour 2022.

C'est la rumeur qui agite le paddock en F1. En effet, Red Bull est accusé d'avoir dépassé le plafond budgétaire imposé par la FIA, ce qui pourrait avoir de grandes conséquences. La publication des rapports comptables 2021 des équipes a été reportée à lundi par le FIA. Par conséquent, ce sujet sera encore une fois largement commenté ce week-end à Suzuka. Et en cas de tricherie avérée, Red Bull pourrait se voir infligée d'énormes sanctions, comme le retrait du titre de champion du monde pour Max Verstappen. Interrogé à ce sujet, Lewis Hamilton reste prudent, mais se rappelle que Red Bull a apporté de nombreuses évolutions en fin de saison dernière alors que toutes les écuries se concentraient sur les monoplaces de 2022 avec la nouvelle réglementation.

«Nous avons vu Red Bull apporter des améliorations chaque week-end»

« Ce n’est pas une chose à laquelle je n’avais pas pensé pendant cette saison 2021. Je pense que je n’en sais pas assez à ce sujet. Évidemment, il y a des rumeurs sur toutes ces différentes choses, donc je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit. Mais ce que je peux dire, c’est que je me souviens que l’année dernière à Silverstone, nous avons eu notre dernière évolution et heureusement, elle était excellente et nous pouvions nous battre grâce à elle. Mais ensuite, nous avons vu Red Bull apporter des améliorations chaque week-end ou tous les deux week-ends », lance le pilote Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'interpeller Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA.

«Si nous avions dépensé 300 000$ cela aurait changé l’issue du championnat»