Formule 1

F1 - GP du Japon : Ferrari veut gâcher la fête de Red Bull

Publié le 8 octobre 2022 à 06h35

La rédaction

Ce vendredi se déroulait les essais libres pour le Grand Prix du Japon. Alors que Max Verstappen pourrait décrocher son deuxième titre de Champion du Monde à l’issue de la course, Ferrari espère pouvoir encore reporter la fête pour le Néerlandais et Red Bull. Les deux pilotes de l’écurie italienne se sont notamment exprimés sur le week-end à venir.

Ce week-end aura lieu le Grand Prix du Japon. Un moment important pour la Formule 1 où Max Verstappen pourra tenter une seconde fois de remporter son deuxième titre de Champion du Monde. Ce vendredi, à l’issue des essais libres, Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc se sont exprimés à ce sujet dans des propos relayés par Eurosport .

« Ils sont rapides partout et par toutes les conditions météo »

À l’issue des essais libres, Carlos Sainz Jr s’est confié sur le week-end à venir. Il avoue que quelles que soit les conditions météo RedBull restera dangereux lors du Grand Prix de Suzuka, même s’il estime que Ferrari en est aussi capable. « Ils sont rapides partout et par toutes les conditions météo, pluie, sec... Mais je pense que nous le sommes aussi. » avouait le pilote espagnol avant d’ajouter « Quand il pleut, il faut faire le plus de tours pour apprendre le plus possible, mais il y a toujours des choses à améliorer avec cette météo. Je me sens bien dans ces conditions, même si la journée n'a pas été idéale. »

« Le feeling avec la voiture est bon »