Formule 1

F1 : L'annonce fracassante de Norris sur sa relation avec Ricciardo

Publié le 7 octobre 2022 à 22h35

La rédaction

Alors que Daniel Ricciardo quittera McLaren à la fin de la saison, l’écurie britannique remplacera le pilote australien par Oscar Piastri. Mais alors que la presse évoquait quelques conflits entre Ricciardo et Lando Norris, ce dernier a avoué sa frustration envers ses propos. Le pilote a préféré mettre les choses au clair concernant sa relation avec son coéquipier.

À la fin de la saison, Daniel Ricciardo quittera McLaren. Pour l’instant le pilote australien ne sait pas encore s'il pilotera en Formule 1 la saison prochaine. Arrivé dans l’écurie britannique l’année dernière, de nombreuses rumeurs fusent sur sa relation avec Lando Norris. Alors que le pilote anglais ne cache pas sa grande amitié avec Carlos Sainz Jr, il a préféré mettre les choses au clair sur sa relation avec Ricciardo.

« C’est parce que j’ai été honnête »

Alors que de nombreux observateurs imaginent quelques conflits entre Daniel Ricciardo et Lando Norris, ce dernier a voulu donner une explication sur ces différentes hypothèses. Il estime qu’ils mettent en cause son honnêteté sur certains propos du pilote britannique envers son coéquipier. « C’est parce que j’ai été honnête, j’ai fait certains commentaires concernant le fait que Daniel était en difficulté avec la voiture. J’ai simplement été honnête et dis que ce n’était pas mon travail de l’aider. Mais à cause de ces commentaires, certaines personnes pensent que je ne l’aime pas, que je ne suis pas ami avec lui et que nous ne nous entendons pas. ».

« Je m’entends toujours très bien avec Carlos »

Lando Norris a notamment comparé, dans des propos relayés par MotorSport , sa relation avec Carlos Sainz et celle avec Ricciardo. « Je m’entends toujours très bien avec Carlos, c’est l’un de mes meilleurs amis dans le paddock. Donc pour ce qui est de voir des pilotes de F1 être amis, je me dis que j’ai placé la barre très haut. Les gens s’attendaient donc à ce que Ricciardo, un gars très drôle, et moi, qui suis similaire sur bien des aspects, atteignions encore un autre niveau mais ça ne s’est pas produit parce que... un peu le côté compétition. ».

« Mais ça me frustre de voir des gens donner l’impression que nous nous détestons »