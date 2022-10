Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly lâche une nouvelle grande annonce sur son avenir

Publié le 6 octobre 2022 à 14h35

Thibault Morlain

Alors que la fin de la saison de Formule 1 approche, l'avenir de Pierre Gasly reste toujours incertain. Aujourd'hui chez AlphaTauri, le Français, sous contrat avec Red Bull, est annoncé comme la priorité d'Alpine. Pour le moment, rien n'est toutefois officiel à ce sujet. Mais cela pourrait rapidement l'être. Selon Gasly, le dénouement est imminent.

Où pilotera Pierre Gasly à partir de la saison 2023 de Formule 1 ? Tel est l'un des feuilletons qui anime actuellement le paddock. En effet, le Français est au coeur de toutes les rumeurs, notamment concernant une arrivée du côté de chez Alpine pour faire la paire avec Esteban Ocon. Fernando Alonso va rejoindre Aston Martin et l'écurie française doit donc lui trouver un remplaçant. Plusieurs noms ont alors circulé, mais il a été annoncé que la priorité se nommait Pierre Gasly. Reste maintenant à trouver une solution pour satisfaire tout le monde, à la fois AlphaTauri, mais aussi Red Bull, pour ensuite débloquer l'arrivée de Gasly chez Alpine.

« Des discussions sont en cours »

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le feuilleton Pierre Gasly dure. Alors que le flou reste le plus total, l'avenir du Français pourrait être résolu très rapidement. En marge du prochain Grand Prix du Japon, rapporté par DAZN , Gasly a répondu aux questions concernant son avenir. Et tout d'abord, le pilote AlphaTauri a reconnu que « des discussions sont en cours ».

« Nous le saurons bientôt »