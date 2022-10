Formule 1

F1 : Chez Alpine, la pilule ne passe pas pour le départ d’Alonso

Publié le 7 octobre 2022 à 20h35

La rédaction

Il y a quelques semaines, Fernando Alonso annonçait son départ d’Alpine pour rejoindre Aston Martin à l’issue de la saison. Du côté d’Alpine, la situation n'est pas idéale, puisqu’on cherche toujours son successeur. Lors d’un entretien pour Marca, le PDG de l’écurie s’est exprimé sur le départ du pilote espagnol.

La Formule 1 va connaître de grands changements en 2023. Il y a quelques semaines, Fernando Alonso annonçait son départ d’Alpine pour rejoindre Aston Martin à l’issue de la saison. Une décision qui ne serait pas passée du côté de l’écurie française.

« Fernando Alonso est l’un des meilleurs »

Lors d’un entretien pour Marca et dans des propos rapportés par nextgen-auto , Laurent Rossi, PDG de l’écurie Alpine, est revenu sur le départ de Fernando Alonso. Selon lui, l’Espagnol fait partie des meilleurs pilotes de Formule 1. « Oui, je pense personnellement, et très franchement, que Fernando Alonso est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur pilote du monde en ce moment. Même s’il va partir, je crois toujours qu’il est le meilleur et je l’estime. Dans l’histoire de la Formule 1, si les choses s’étaient passées un peu différemment pour certaines raisons, il aurait eu de multiples, multiples, multiples titres. »

« Nous sommes en avance sur eux... »

Laurent Rossi a notamment comparé l’évolution d’Alpine avec celle d’Aston Martin. Il estime que l’écurie française est plus avancée que la Britannique et qu’il serait difficile pour Fernando Alonso de pouvoir atteindre ses objectifs. « Nous sommes dans une meilleure position qu’eux en ce moment. Nous sommes une équipe d’usine, nous avons le moteur, nous sommes en avance sur eux... Contrairement à ce que les gens pensent, je pense que Fernando sait qu’il faut au moins trois ou quatre ans pour se battre pour un titre en F1. Cela a pris 7 ans à Red Bull, avec une super structure. Je pense qu’Alonso sait qu’Aston part de plus loin que nous, mais il a davantage regardé le défi, les conditions et la durée du contrat. Son travail ne sera pas très différent : aider une équipe à grandir, comme il le fait avec nous. »

